Incontri con i cittadini: evitare truffe e raggiri

TREVI – Da giovedì 24 agosto prende il via una serie di incontri promossi dall’amministrazione comunale di Trevi e dai Carabinieri della Stazione di Trevi per promuovere una campagna di sicurezza finalizzata al contrasto di truffe e raggiri. "Negli ultimi mesi – spiega il sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma – si sono verificati molti casi di truffe nei confronti di anziani e persone sole utilizzando le scuse più assurde. L’obiettivo che intendiamo perseguire è quello di fornire elementi base per garantire un minimo di preparazione per affrontare dinamiche sempre uguali e ripetitive che i truffatori mettono in atto con le persone più indifese". A tal proposito, sindaco e Carabinieri hanno deciso di organizzare sul territorio comunale una serie di incontri con i cittadini. Ecco gli appuntamenti: giovedì 24 agosto ore 21, al Circolo di Picciche (con le frazioni di Cannaiola, San Lorenzo e Picciche); il 25 Agosto alle 21 appuntamento con i cittadini di Borgo Trevi presso il Bocciodromo; lunedì 28 agosto ore 18, alla sede della Comunanza, incontro con le frazioni di Pigge e Bovara, in serata alle 21 presso la Sala Consiliare incontro con i cittadini di Santa Maria in Valle, Matigge, Coste, Ponze e Manciano.