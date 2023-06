“Incontri a Santa Giuliana” ospita Carlo Pagnotta

Sarà Carlo Pagnotta (nella foto), direttore artistico di Umbria Jazz a chiudere il primo ciclo di “ Incontri e dialoghi a Santa Giuliana”, rassegna in scena nelle sale affrescate della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito, nel complesso monumentale di Santa Giuliana.

L’appuntamento è per domani alle 17.30 e sarà l’occasione per festeggiare il fondatore di una manifestazione che in 50 anni ha portato la città nel mondo e che il 20 giugno verrà iscritto nell’Albo d’oro di Perugia. All’evento, coordinato dai giornalisti Donatella Miliani, vice-responsabile dell’edizione umbra de “La Nazione“ e Mario Mariano, con la partecipazione del presidente della Fondazione UJ Gian Luca Laurenzi. Al termine verrà offerto al pubblico un mini concerto del Trio Ars e Labor mentre prima, alle 17, si terrà una visita guidata al Monastero.

L’ingresso è libero.

E per l’iscrizione di Pagnotta all’Albo d’Oro, Laurenzi esprime in una nota "grandissima soddisfazione e sentite congratulazioni". Questo, dice il presidente di UJ, già iscritta nel 2003, "è il meritatissimo riconoscimento della genialità di un uomo che ha creato Umbria Jazz e della tenacia e competenza per averla fatta crescere esponenzialmente in questi 50 anni, fino a farla diventare il principale evento culturale italiano e tra i primi nel mondo. Questo riconoscimento, che arriva alla vigilia di Umbria Jazz – 50th Anniversary, è il degno coronamento di un’annata speciale per Umbria Jazz, che proseguirà con le celebrazioni del trentesimo anniversario di Umbria Jazz Winter di Orvieto a dicembre".