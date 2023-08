Incompatibilità a Terni: FdI chiede lumi al prefetto

Sul tavolo del prefetto, Giovanni Bruno, non solo la lettera con cui il sindaco Stefano Bandecchi respinge la sua presunta incompatibilità rilevata dal Ministero dell’Interno, ma anche quella del gruppo consiliare di FdI che chiede invece lumi sulla questione. I consiglieri comunali di FdI hanno scritto al prefetto "per chiedere, alla luce della delibera di convalida dell’elezione di Stefano Bandecchi assunta dal Consiglio comunale il 19 giugno scorso contro il parere del segretario generale dell’Ente, alla luce della nota del ministero degli Interni afferente lo stesso tema pervenuta il 38 e delle ‘controdeduzioni’ (con relativi allegati) avanzate il 78 dall’interessato, nonché in forza di ulteriori elementi eventualmente in possesso del prefetto stesso, se sussistano o meno, ad oggi, motivi di incompatibilità di Stefano Bandecchi in ordine alla carica di sindaco di Terni e, nell’ipotesi di esito affermativo, di voler procedere alle azioni conseguenti previste dalla legge".