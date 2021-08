Perugia, 1 agosto 2021 - Un’altra giornata difficile sulle strade dell’Umbria. Il mese di agosto è iniziato con due incidenti avvenuti all'alba di oggi. Il primo è accaduto a Casenuove di Magione, dove intorno alle 4 un'auto si è ribaltata. A bordo c’era solo la persona al volante e nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro.

Dinamica simile per un altro incidente avvenuto alle prime ore del mattino sul raccordo autostradale RA6 'Perugia Bettolle'. Qui un’automobile, poco dopo le 7 si è infatti ribaltata in galleria tra San Faustino e Prepo, direzione Ponte San Giovanni. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco e due autoambulanze del 118, e fortunatamente non ci sarebbe alcun ferito grave. Sul posto anche le forze dell’ordine per stabilire le dinamiche del sinistro.

Soprattutto in questi mesi estivi, con il traffico che aumenta sulle strade per raggiungere le mete delle vacanze, si assiste ad un incremento degli incidenti stradali. Le istituzioni, anche attraverso campagne informative, sono attive nell’insistere sulla massima prudenza nel momento in cui ci si mette alla guida, sia per la propria sicurezza che per salvaguardare la sicurezza e dunque la vita degli altri. Anche Anas è costantemente impegnata nell’assicurare la sicurezza di chi è in viaggio, per questa ragione ha avviato un vasto programma di manutenzione programmata destinando oltre il 50% delle risorse, con l’obiettivo di far crescere il livello di sicurezza e comfort di guida degli utenti. Purtroppo questo non basta: oltre il 90% degli incidenti derivano dal comportamento del guidatore e, come mostrano i dati degli ultimi anni, tra le cause che mettono a rischio la sicurezza di chi guida c’è soprattutto la distrazione. Per questo dal 2015 insieme al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e alla Polizia di Stato, Anas organizza campagne di informazione e sensibilizzazione per promuovere la cultura della sicurezza stradale. La campagna sulla sicurezza stradale “Guida e Basta” è dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione, dalle cattive abitudini alla guida e dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada. È disponibile l’applicazione per smartphone “Valentina – Guida e Basta”, sviluppata da Anas in collaborazione con Mouzee, che consente di impostare il proprio cellulare sulla modalità di guida, con la possibilità di inoltrare a un gruppo di contatti “preferiti” un messaggio per comunicare loro che ci si sta per mettere in viaggio e che per tutta la durata di tempo selezionata non sarà possibile rispondere al telefono. Inoltre, per una mobilità informata, l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione ''Vai'' di Anas, disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''. Il servizio clienti ''Pronto Anas'' è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Maurizio Costanzo