Incidenti stradali in diminuzione E aumentano i controlli

Sono diminuiti gli incidenti stradali: sono passati da 1219 del 2017 a 1105 del 2021, con un picco nel 2018, quando se ne sono verificati 1233. E’ uno dei dati emerso nell’ambito della riunione dellOsservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, presiedutp dal prefetto di Terni, Giovanni Bruno. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Anas, dell’Aci e della Croce Rossa. Accanto alla diminuzione del numero degli incidenti totali, si rileva un aumento di quelli con feriti con prognosi superiore a 20 giorni, che sono passati dai 138 del 2017 ai 268 del 2021, dei quali rispettivamente 104 e 199 verificatisi in centro abitato. In provincia di Terni gli incidenti mortali sono stati 8 nel 2017; hanno avuto un picco nel 2018 (16) e nel 2019 (14) e sono scesi a 8 nel 2021; di questi la gran parte si sono verificati fuori dal centro abitato.

"La ricognizione è finalizzata alla valutazione di correttivi – sottolineano dalla Prefettura –, quali possibili interventi infrastrutturali, oltre che di utili strategie di prevenzione e di repressione. L’attività di raccolta ha consentito, tra l’altro, di procedere all’aggiornamento del decreto del Prefetto di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile l’accertamento da remoto delle violazioni per eccesso di velocità. Durante la riunione è stata dedicata ulteriore attenzione all’attività di controllo congiunto, per la quale sono state già calendarizzate alcune mirate iniziative da porre in essere nei prossimi giorni".