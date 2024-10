Perugia, 2 ottobre 2024 – Incidente stradale intorno alle 16,30 sulla statale 728 all'altezza dello svincolo per Colle Umberto. Per cause da accertare, un’auto è finita fuori strada ribaltandosi nel campo adiacente alla strada. La persona all'interno è stata estratta dai vigili del fuoco di Perugia e affidata al 118. Sul posto anche la polizia locale per rilievi e accertamenti.