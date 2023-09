Perugia, investimento sui binari. Traffico dei treni bloccato

Perugia, 4 settembre 2023 – Una persona è stata investita da un treno fra Perugia e Ponte San Giovanni poco prima delle 6. Alle 8,20 la circolazione, secondo quanto riporta Trenitalia, era ancora sospesa per consentire l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Sono da chiarire le cause dell’investimento, se sia stato un gesto volontario o un incidente.

Intanto è stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Perugia e Perugia Ponte San Giovanni per far fronte al blocco della circolazione. Non mancano ritardi e cancellazioni.

IN AGGIORNAMENTO