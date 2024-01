Incidente tra auto e tir. Sei feriti lievi

CITTÀ DI CASTELLO – E’ di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri alle ore 13 circa lungo la E45 all’altezza dell’uscita di Montone, direzione nord. Il tamponamento ha coinvolto due camion e due auto: in tutto otto le persone che viaggiavano a bordo dei veicoli, di cui due ancora minorenni. Sul posto un dispiegamento di forze dell’ordine per gestire la situazione col traffico che è stato interrotto nel tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità. Forti rallentamenti fino alle ore 16 del pomeriggio di ieri. Insieme agli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e il personale del 118 che ha trasportato sei persone ferite in ospedale per gli accertamenti (tutte prognosi fortunatamente non gravi).