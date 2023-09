Incidente sull'Aurelia: indagata medico orvietano a Orbetello

Ha tentato di soccorrere quell’uomo: l’auto della donna, 32 anni residente a Orvieto, medico di professione, si era scontrata con la moto sulla quale il 47enne viaggiava. E anche lei ha provato a fare il possibile. Ma per Giovanni Tumino non c’è stato nulla da fare: non è servito l’intervento del 118 e dell’elicottero Pegaso. Il 47enne è morto sabato sera, in seguito ai traumi riportatie nello schianto avvenuto alle 21.15 nei pressi dell’incrocio fra la “Sp 1 Talamonese“ e la bretella che la unisce con la Statale Aurelia. La donna è ora indagata per omicidio colposo.

Il centauro, con il suo corpo rimasto a contrasto fra la moto e la fiancata dell’auto, è caduto sull’asfalto, si è rialzato da solo, si è tolto il caso e ha anche pronunciato qualche parola, ma poi è crollato di nuovo.

Da lì in poi, purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo e di strapparlo al tragico destino, è stato vanificato dalle gravissime lesioni interne che l’impatto gli aveva causato. Sarà la Polstrada, ora, a dover ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e a capire cosa sia successo in quei drammatici momenti. La moto era appena uscita dal centro abitato di Fonteblanda mentre l’auto, che arrivava dall’Aurelia, era uscita dall’incrocio per svoltare a sinistra, verso il paese. Utili saranno le immagini delle telecamete che coprono l’area dell’incrocio.

La Polstrada ha posto sotto sequestro l’auto, la moto e anche il telefono cellulare della conducente dell’auto (come detto al momento indagata per omicidio colposo). Giovanni Tumino, padre di una ragazza ventenne, era molto noto nella zona. Dipendente di una ditta specializzata che effettua lavori sulle linee ferroviarie, era originario di Civitavecchia, ma residente da tempo a Fonteblanda. Molto del suo tempo libero lo dedicava all’attività dei carristi, gruppo con il quale aveva partecipato a varie edizioni del “Carrissimo“, il premio più importante del “Carnevaletto da tre soldi“ di Orbetello.

I primi a soccorrerlo sono stati alcuni volontari della Cri che rientravano ad Orbetello.

"Lo abbiamo soccorso – raccontano –. Era sdraiato sull’asfalto, molto agitato, poi è andato in arresto cardiaco, lo abbiamo rianimato. Subito dopo sono arrivati i colleghi del 118 e Pegaso. Ma il suo cuore poi si è fermato di nuovo".