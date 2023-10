Incidente sull’A1, sei feriti e lunghe code tra Attigliano e Orte. I consigli di Autostrade

Terni, 20 ottobre 2023 – Quattro i veicoli coinvolti e sei le persone rimaste ferite, in modo lieve, in un incidente sull’autostrada A1, poco prima di Attigliano (Terni) in direzione sud. Al momento i chilometri di coda sono 6: il traffico non è bloccato ma scorre all'interno dell'area di parcheggio adiacente al luogo dell'incidente. Sul posto pattuglie della polizia Stradale di Orvieto, vigili del fuoco e ambulanze del 118.

L’incidente è avvenuto al chilometro 478 in direzione di Roma. A chi viaggia in direzione di Roma, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la S.P. 71 verso Montefiascone, successivamente la Cassia in direzione Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in autostrada a Orte. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a segnalare la coda.