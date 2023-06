In moto con il papà, incidente con auto pirata: 11enne grave, trasferita a Roma

Terni, 26 giugno 2023 – E' stata trasferita nella notte dall'Ospedale “Santa Maria” di Terni al Policlinico “Gemelli” di Roma la bambina di 11 anni coinvolta nell'incidente stradale avvenuto nella serata di domenica nella zona di Piediluco.

La bimba, trasportata d'urgenza nel nosocomio cittadino, era stata ricoverata in prognosi riservata per un trauma cranico. Nella notte è stato deciso il trasferimento al “Gemelli” di Roma. La bambina, fa sapere l'ospedale ternano, resta in prognosi riservata.

La piccola era in sella alla moto condotta dal papà e che sarebbe stata urtata da un'auto che poi non si è fermata, allontanandosi dal luogo dell'incidente, sui cui indaga la polizia locale.