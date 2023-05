Scontro fra due auto, una si ribalta

Perugia, 5 maggio 2023 – Per fortunata non ci sono state gravi conseguenze per lo spettacolare incidente stradale accaduto questa mattina all'altezza della Conad di Ripa. Nello scontro fra due auto una persona è rimasta ferita ma tutto sommato in buone condizioni, mentre l’altra persona coinvolta è uscita illesa dallo scontro. Il ribaltamento di una delle due vetture ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Perugia. Sul posto anche il 118.