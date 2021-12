Città di Castello (Perugia), 14 dicembre 2021 - Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale sulla statale che collega Città di Castello ad Arezzo. Il ferito è il conducente di un mezzo pesante che, dopo aver sbandato, ha colpito un muro. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Il conducente è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Città di Castello.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello e una squadra di Perugia con autogru. Per rimuovere il mezzo è stato necessario interrompere la circolazione in entrambi i sensi di marcia per circa un'ora e mezzo. Sono intervenuti anche i carabinieri e una squadra della provincia. L'intervento si è concluso intorno alle 18:30.