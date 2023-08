Incidente stradale a S. Maria degli Angeli: grave ciclista di Rivotorto

Incidente stradale, ieri mattina, grave un ciclista che è stato trasportato per accertamenti all’ospedale regionale Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Il sinistro, che ha visto coinvolta anche un’automobile, condotta da una donna, si è verificato, intorno alle 9.30, all’altezza della rotatoria dove convergono in via Los Angeles, via Armando Diaz e via Alcide De Gasperi, in pieno centro cittadino.

Per il ciclista, un sessantenne di Rivotorto, la caduta è stata brutta e rovinosa, battendo violentemente la testa. Subito sono scattati allarme e soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi e gli agenti della Polizia locale di Assisi. Il personale sanitario, viste le condizioni, ha deciso il trasporto a Perugia per gli accertamenti diagnosti e valutare le lesioni riportate dal conducente della bicicletta. Accertamenti in corso da parte della ‘municipale’ per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.