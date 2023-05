Incidente tra due auto, cinque feriti lievi

Perugia, 4 maggio 2023 – Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Santa Maria in Campis, nel comune di Spoleto. Nello scontro sono rimaste ferite lievemente cinque persone, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Spoleto per estrarre i feriti dalle vetture.

Un’auto rimasta coinvolta nell’incidente stradale e alimentata a gpl è finita in un fosso. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale e tre autoambulanze