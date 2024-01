Tragico incidente di San Giustino, due tecnici accusati di omicidio stradale

San Giustino (Perugia), 24 gennaio 2024 – Per il terribile incidente di San Giustino dove persero la vita quattro ragazzi – Natasha Baldacci, Nico Dolfi, Gabriele Marghi, di 22 anni e Luana Ballini di appena 17 anni – la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per due dirigenti del comune di San Giustino (un ex dirigente, oggi settantenne residente in provincia di Arezzo e l’attuale di 63 anni di Città di Castello). L’udienza preliminare è stata fissata per il 27 febbraio prossimo.

Devono rispondere di omicidio stradale. Secondo i capi d’imputazione sono ritenuti responsabili di aver "violato le norme in materia di circolazione stradale con negligenza, imprudenza e imperizia nella loro qualità di dirigenti del servizio Lavori Pubblici e patrimonio". Il primo – nella sua carica dal 1999 fino al maggio 2020- e l’altro – subentrato dal maggio in avanti- non avrebbero curato secondo le accuse "la manutenzione di via Umbra a San Giustino, in quanto omettevano di ripristinare l’idonea barriera stradale di sicurezza". Il guardrail era stato rimosso successivamente a un incidente stradale avvenuto il primo aprile 2018, ma è ritenuto "un necessario dispositivo a protezione della pila del ponte lungo la strada".

Non essendo invece stato installato, i due dirigenti avrebbero "concorso a cagionare la morte di Natasha, Nico, Gabriele e Luana". I quattro ragazzi a bordo della Fiat Punto, mentre andavano verso Sansepolcro nella notte del 3 dicembre 2022, "perdevano il controllo del mezzo, finendo con entrambe le ruote del lato destro, all’interno del canale di regimentazione delle acque lungo il margine della strada, non segnalato e privo di alcun mezzo di protezione, per poi andare a sbattere contro il muro di cemento armato a basamento del ponte".

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Luca Fanfani di Arezzo e Vittorio Betti. Al processo sono quattordici le parti civili (i familiari dei ragazzi morti) elencate dalla Procura, rappresentate dagli avvocati Eugenio Zaganelli, Marco Nicastro, Leonardo Gabrielli, Gloria Cangi e Riccardo Vantaggi.