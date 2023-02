Scontro sulla rampa del raccordo, auto si incastra sotto un mezzo pesante

Perugia, 22 febbraio 2023 – Incidente stradale sulla strada statale 3bis Tiberina, che è anche stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi.

LE FOTO DEI SOCCORSI

Lo scontro è avvenuto sulla rampa di innesto sul raccordo Perugia-Bettolle, in località Ponte San Giovanni, in direzione Perugia/Firenze, tra un’auto e un mezzo pesante: l’auto è rimasta incastrata sotto l’autotreno con la parte destra del veicolo, che fortunatamente non era occupata da nessuno. Non risultano quindi feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, la polizia stradale e il personale Anas.

Sul fronte viabilità, è possibile proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo successivo.