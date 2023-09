Soccorre l’amico dopo l’incidente, ma poi gli ruba il portafoglio

Terni, 6 settembre 2023 – Prima lo ha soccorso dopo l’incidente, poi gli ha rubato il portafoglio. E quando il malcapitato ha provato a chiederlo indietro è stato pure minacciato di morte. L’incredibile storia arriva da Terni ed i protagonisti sono due uomini.

La denuncia è scattata dai carabinieri di Papigno nei confronti di un 29enne, andato in soccorso di un conoscente rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, il giovane, all'inizio di febbraio, aveva prestato soccorso a un suo conoscente di 48 anni, rimasto coinvolto in un lieve incidente stradale. Mentre quest'ultimo era impegnato a constatare i danni del proprio veicolo, il giovane si sarebbe impossessato del portafoglio rimasto incustodito nell'abitacolo. All'interno, una modica somma di denaro, i documenti e una carta di credito.

Gli alert arrivati sul telefono del 48enne avevano portato l'uomo a immaginare chi potesse aver portafoglio e carta. Quando si era messo in contatto con l'indagato, preannunciandogli l'intenzione di sporgere denuncia ai carabinieri, il 29enne, per tutta risposta, lo avrebbe minacciato di morte. Per il 29enne e' scattata cosi' la denuncia per entrambe le ipotesi di reato.