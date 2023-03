Incidente Perugia, frontale tra auto e furgone a Ponte San Giovanni: due feriti

Lo scontro frontale a Ponte San Giovanni

Perugia, 4 marzo 2023 – Grave incidente nella notte a Perugia. A Ponte San Giovanni, in via Benucci nella zona industriale, una auto e un furgone si sono scontrati in un frontale, la cui dinamica è ora in attesa di ricostruzione.

Il conducente dell’auto, la cui parte anteriore è andata completamente distrutta nello schianto, è stato estratto dai resti della vettura dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del 118.

Rimasto ferito anche il conducente del furgone. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e al 118 è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso.