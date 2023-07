Incidente sulla Perugia-Bettolle, camion si rovescia in galleria

Perugia, 8 luglio 2023 – Paura sul raccordo Perugia-Bettolle per un incidente nella galleria dei Volumni. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, che si è rovesciato su un fianco e l’auto di una famiglia belga in vacanza.

La scena dell'incidente

Conseguenze fisiche per il camionista, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale mentre non ha riportato ferite la famiglia sull’auto. La Perugia Bettolle è rimasta bloccata con conseguenze per il traffico. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Perugia e la polizia stradale.