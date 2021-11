Perugia, 22 novembre 2021 - Tragedia in strada nella tarda serata di ieri dove un uomo ha perso la vita in un incidente. Erano le 21.30 circa quando una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta per un incidente stradale accaduto lungo il raccordo autostradale Perugia Bettolle, direzione Siena, dopo l'uscita Magione.

Due le vetture coinvolte nello schianto dove un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito ed è stato trasportato dai soccorsi intervenuti al Santa Maria della misericordia. Entrambi i passeggeri erano sulla stessa auto.