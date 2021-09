Bastia Umbra (Perugia), 24 settembre 2021 - Un gravissimo incidente con un uomo morto nell'impatto e una ragazza trasportata in codice rosso in ospedale. Sono sette le auto coinvolte in un tragico scontro accaduto all'altezza di Ospedalicchio, frazione di Bastia Umbra, sulla Centrale Umbra, la strada che attraversa la regione.

Da capire la dinamica ma sono appunto ben sette i mezzi rimasti coinvolti nella carambola. Per un uomo di 69 anni non c'è stato niente da fare. E' morto nonostante l'intervento immediato del 118.

Una ragazza è stata invece trasferita in gravi condizioni in ospedale. Sono intervenuti il 118 da Assisi, i vigili del fuoco sempre da Assisi e la polizia stradale, che ha svolto i rilievi e che ora indaga sulle cause dello scontro.