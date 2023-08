Norcia, scontro fra due auto sulla Tre Valli

Norcia (Perugia), 20 agosto 2023 – Incidente stradale sulla statale delle Tre Valli a Norcia, uno scontro fra una Bmw e una Ford Escort intorno alle 9,15.

Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto il 118, i carabinieri di Cascia e i vigili del fuoco. I vigili del fuoco di Norcia hanno messo in sicurezza le autovetture e la zona interessata dall’incidente.