Scooter contro auto, muore a 41 anni. Lascia una bambina

Spoleto (Perugia), 18 giugno 2023 – Incidente mortale a Spoleto lungo viale Marconi. Ad avere la peggio è stato un uomo di 41 anni, Alessio Rigozzo, che a bordo del suo scooter è finito contro un’auto. L’impatto, particolarmente violento, è stato letale. Immediatamente sono scattati i primi soccorsi degli altri automobilisti che stavano transitando lungo la via proprio in quel momento e di alcune persone che, udito il frastuono provocato dallo scontro, sono immediatamente scese in strada, dando l’allarme al 118 e ai vigili del fuoco.

In breve tempo è arrivata sul posto l’ambulanza, ma la disperata corsa dei sanitari è risultata vana. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i vigili urbani, che hanno bloccato il traffico deviandolo sulle vie parallele per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti. A effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati proprio gli agenti della polizia municipale.

Lo scooter viaggia in direzione Spoleto centro e all’altezza dell’incrocio con via Manna è finito contro un’auto che percorreva viale Marconi in senso opposto. Il tragico incidente si è verificato nelle vicinanze dell’abitazione della vittima e in breve tempo sono stati avvertiti della tragedia i familiari. Il 41enne lavora fuori Spoleto, ma è noto in città e la notizia si e velocemente diffusa anche tra amici e conoscenti. Era papà di una bambina di 6 anni a cui era molto legato.