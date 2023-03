Tommaso, straziante addio. Il papà: "Sono orgoglioso di essere stato tuo babbo"

Tommaso Pasquoni

Castiglione del Lago (Perugia), 15 marzo 2023 - "Sono orgoglioso di essere stato il tuo babbo. Voglio ricordati per quello che eri e saresti stato: eri un grande figlio e saresti stato anche un grande uomo". Stefano Pasquoni è il papà di Tommaso, il ventenne che ha perso la vita venerdì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, e ieri sotto la pioggia battente abbracciato ai suoi familiari, alla mamma, fratello e fidanzata di Tommaso era in testa al corteo funebre che ha scortato la bara seguito da centinaia di ragazzi e di cittadini della comunità di Castiglione del Lago. Palloncini bianchi e blu si sono levati in cielo per salutare la giovanissima, ennesima vittima, di una tragedia della strada.

Anche l’amministrazione comunale ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia con il sindaco Matteo Burico presente alla cerimonia funebre. Tommaso è le terza giovanissima vittima che questa comunità si trova a piangere in pochi mesi: Petrit Jashari aveva solo 22 anni e stava guidando il suo camion mentre Luka Cifci di 23 anni stava rientrando da una serata fuori con gli amici.

Una scia di sangue che continua a bagnare le strade. Tommaso ha perso la vita all’altezza di Corciano. Stava tornando a casa quando, per motivi ancora in corso di accertamento da parte del personale della polizia stradale di Perugia, è stato travolto dal camion condotto da un 45enne residente ad Ancona e che stava percorrendo il tratto nella direzione inversa, dunque andando verso Perugia. L’impatto è stato violentissimo, l’auto di Tommaso è stata trascinata per diversi metri dal mezzo pesante finendo poi schiacciata tra il camion e il muro di contenimento laterale.

La Procura di Perugia ha già aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale iscrivendo come unico indagato il camionista. L’uomo, sottoposto a tutti gli esami di rito, è risultato "pulito" al momento dell’incidente. Niente alcol o sostanze nel sangue. Resta comunque da chiarire perché il tir abbia invaso la carreggiata su cui viaggiava il ragazzo piombandogli addosso senza lasciargli scampo.