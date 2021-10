Perugia, 30 ottobre 2021 - Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di venerdì, poco dopo le 22, a Perugia, sulla strada Marscianese bassa fra Perugia e Deruta. C'è una vittima, morta nell'auto andata a fuoco.

L'auto è finita fuori strada (per cause da accertare) e dopo lo schianto si è incendiata. Nulla da fare per la persona a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia, i carabinieri di Deruta e il 118. L'incidente è avvenuto in zona San Nicolò di Celle, fra l'agricola Carboni e la vecchia discoteca.

L'auto coinvolta nell'incidente è un Suv bianco che si è schiantato contro un albero al lato della strada ed è rimasto completamente distrutto. Non ci sono notizie precise sulle generalità della persona che era alla guida; il corpo era carbonizzato e sono in corso le operazioni di identificazione a partire dalla proprietà del mezzo.