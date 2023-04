Scontro auto-moto, muore giovane padre

Valfornace (Macerata), 22 aprile 2023 – Un 40enne di Terni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 sulla Strada provinciale che collega Sant'Ilario a Fiordimonte, in territorio del comune di Valfornace.

Lo scontro ha coinvolto un'auto e una moto: il centauro, in gita con gli amici, giovane padre, ha avuto la peggio ed è morto nello scontro. Inutili per lui i soccorsi dei sanitari e dell'eliambulanza che è rientrata alla base. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale.