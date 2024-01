Terni, operaio schiacciato da un cancello

Terni, 9 gennaio 2024 – Incidente sul lavoro a Terni, in via Narni, in un’azienda si occupa di consegna di prodotti dolciari.

Alla fine del turno il personale all'uscita dall'azienda stava chiudendo a mano un cancello scorrevole che per cause da accertare è caduto addosso a un giovane operaio. Immediatamente soccorso dai colleghi presenti, il lavoratore è stato estratto da sotto il cancello e consegnato al personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Terni, la polizia e personale dell'Ispettorato del lavoro.