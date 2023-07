Muore in moto a 22 anni, tragedia davanti all’amico. Lutto a Città di Castello

Città di Castello, 15 luglio 2023 – Un ragazzo di 22 anni, Jacopo Baldi, di Città di Castello, è morto in un incidente in moto. Il giovane, in sella alla sua Yamaha, stava andando con la sua due ruote in direzione dell’Adriatico quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto.

A dare per primo l'allarme l’amico che era con lui su un’altra moto. L’incidente è avvenuto sul confine Umbria-Marche. Immediato l’intervento del 118 ma ogni manovra rianimatoria è risultata vana. Troppo gravi le ferite.

A intervenire, la Pubblica Assistenza di Apecchio. La salma del giovane è stata trasferita all’ospedale di Urbino. La notizia si è diffusa in poco tempo a Città di Castello, dove il dolore è grande per un giovane che era molto conosciuto. Jacopo Baldi stava andando a trovare la fidanzata, che vive sull’Adriatico. Era un grande appassionato di moto.