Muore a 29 anni nello schianto, Ilaria Bertinelli tornava a casa dopo una cena con il fidanzato

Perugia, 3 marzo 2024 – È morta a poche centinaia di metri da casa dopo essere stata a cena con il fidanzato e che la precedeva su un’altra auto. Ilaria Bertinelli, 29 anni, poco prima delle una dell’altra notte, rientrava a Tordibetto, dove abitava da poco tempo, percorrendo via Bastia. A un tratto l’uscita di strada, inspiegabile, dopo un rettilineo e prima di una semicurva. L’Opel della giovane è finita dapprima sul muro di recinzione di una carrozzeria, sulla sinistra, urtando la centralina del metano di un’abitazione, ‘rimbalzando’ poi dall’altra parte della carreggiata, finendo, ridotta a un ammasso di lamiere, in un piccolo fosso che costeggia la via. "Ho sentito un botto grandissimo, ho pensato che fosse accaduto qualcosa dentro la mia abitazione. Mi sono affacciato e ho visto la macchina, fumava; ho capito che era accaduto qualcosa di gravissimo, di irreparabile" dice uno degli abitanti della zona che ha subito dato l’allarme.

In via Bastia , che unisce Tordibetto di Assisi, con Bastia Umbra, sono giunti, a sirene spiegate l’ambulanza del 112, i Carabinieri del Radiomobile del Comando Compagnia di Assisi, la Polizia di Stato del Commissariato assisano. I vigili del fuoco del distaccamento di Assisi si sono adoperati, con divaricatori e cesoie, per estrarre la conducente dalle lamiere accartocciate, ma oramai non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Assisi Gas per bloccare la fuoriuscita di metano; lavori che sono poi proseguiti anche nella giornata di ieri. Ed è stato subito dolore enorme, con la notizia del terribile incidente che si è subito diffusa, in particolare nella zona di Basta Umbra. Nel luogo dell’incidente sono arrivati, di lì a poco, il fidanzato, che la precedeva in auto e che non l’aveva vista arrivare, la madre Fabiola, il padre Gianni, di amici e familiari in un clima di disperazione sconfinata. Cordoglio e dolore è stato espresso anche da Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, dove abita la famiglia Bertinelli. Ilaria, che era figlia unica e aveva lavorato anche nel settore della ristorazione, stava rientrando a casa e saranno i rilievi effettuati dai Carabinieri che dovranno fornire elementi utili per comprendere cosa sia accaduto in quel tratto di strada, incatramato di recente, in una notte di pioggia.