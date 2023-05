Gubbio, un altro incidente sulla strada dove è morto Alessio Gigli

Gubbio, 28 maggio 2023 – Un altro incidente in Umbria. Sulla stessa strada, la ss 219 Pian d’Assino a Gubbio, dove nella notte è morto Alessio Gigli. Nel pomeriggio di domenica 29 maggio, un motociclista è caduto e si è schiantato contro il guardrail della strada.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gubbio per estrarlo dal guardrail. Il motociclista è stato caricato dal personale sanitario del 118 sull’elisoccorso. Le sue condizioni non appaiono gravi, ma sono in corso gli accertamenti .