Muore a 54 anni in un incidente frontale tra due auto

Gubbio, 22 ottobre 2023 – Un uomo di 54 anni è morto stanotte, poco dopo le 3, in un un incidente stradale avvenuto sulla statale 219 fra Torre Calzolari e Padule, nella zona di Gubbio.

La vittima era alla guida di un'auto che si è scontrata con un'altra vettura per cause in corso di accertamento.

Sul posto, oltre al personale del 118 che ha dichiarato deceduto l'uomo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Nell'altra auto c'erano invece due persone entrambe rimaste illese.

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore e poi riaperta. Sul posto anche i carabinieri di Gubbio e il personale dell'Anas.