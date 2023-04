Gualdo Tadino (Perugia), 20 aprile 2023 – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un autoarticolato che stamani è rimasto incastrato in una curva a Gualdo Tadino, in località Caprara. Sul posto i vigili del fuoco di Gubbio, con in supporto una squadra dalla sede centrale con una autogrù.