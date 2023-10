L’auto finisce in un giardino privato e si ribalta: donna ferita nell’incidente

Paciano (Perugia), 31 ottobre 2023 – L’auto ha perso il controllo ed è finita in un giardino privato sottostante la strada, facendo un volo di almeno un paio di metri.

Paura nel comune di Paciano, in località Fonti di Paciano, per un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una sessantenne. E’ accaduto nella tarda mattinata di martedì. Sono state le persone della zona a dare l’allarme, dopo un vero e proprio boato causato dall’auto fuoristrada, che si è ribaltata.

A intervenire i vigili del fuoco di Castiglione del Lago, che hanno estratto la persona dall’abitacolo con la collaborazione del 118. A rimanere ferita una donna di sessant’anni. La polizia locale di Paciano ha svolto i rilievi, ricostruendo la dinamica.