Foligno (Perugia), 11 maggio 202 - Tragico incidente stradale questa notte dopo le 3. Un'auto si è incendiata in via Tamburini a Foligno. L'uomo che era all'interno della vettura è morto carbonizzato. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per identificare la voittima. Sul posto, presenti anche i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornmento