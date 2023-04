Maxi tamponamento: caos E45, altre due macchine si scontrano sul lato opposto

San Gemini (Terni), 8 aprile 2023 – Tamponamento tra ben sei auto sulla E45. E’ accaduto nella tarda mattinata di Sabato Santo. E c’è stato caos sull’importante arteria stradale. Altre due auto si sono poi scontrate negli stessi minuti in direzione opposta.

La scena dell'incidente

E’ accaduto all’ingresso della galleria di Collecapretto, nel territorio comunale di San Gemini. Diverse le persone coinvolte nel tamponamento ma solo una ha avuto bisogno del soccorsos del 118.

I rallentamenti causati dall’incidente hanno poi causato un secondo tamponamento di altre due auto. Anche in questo caso comunque non si registrano feriti gravi ma ovviamente grandi disagi per il traffico.

La E45 è infatti rimasta bloccata in entrambe le direzioni con conseguenze pesanti. Il traffico di chi si stava spostando per le vacanze pasquali era infatti in quel momento particolarmente sostenuto.

Per entrambi gli incidenti sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto.