Perugia, 22 ottobre 2021 - Gravissimo incidente stradale sulla superstrada E45, all'altezza di Deruta. E' successo nella giornata di oggi, 22 ottobre, intorno alle 17 quando un'auto, con una famiglia a bordo, ha perso il controllo durante la marcia schiantandosi lungo la carreggiata. L'auto non ha coinvolto altri mezzi. All'interno dell'abitacolo anche due bambini. In gravi condizioni il padre trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale.

© Riproduzione riservata