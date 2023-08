Schianto in strada: camion distrugge l’ingresso di una casa e perde gasolio

Perugia, 30 agosto 2023 – Paura nella provincia di Perugia, in località Ferba di Scheggia, dove questa mattina intorno alle 9 si è verificato un incidente. Coinvolto un mezzo pesante. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gubbio dopo la fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del camion.

Sul posto anche i vigili urbani di Gualdo Tadino e i carabinieri. Nell'incidente è stata travolta la pensilina d'ingresso di una abitazione a bordo strada. L’autista del camion era già fuori dal mezzo all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, è stato comunque affidato in via precauzionale al 118 per l’ospedale di Branca.