Si ribalta con l’auto lungo la gola del Bottaccione: ferito

Perugia, 10 aprile 2023 – Spaventoso incidente stradale ma per fortuna senza gravi conseguenze. Stamani un’auto si è ribaltata per cause in via di accertamento lungo la gola del Bottaccione. Rimasto ferito il conducente che è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco e consegnato alle cure dei sanitari del 118.

L’uomo ha riportato ferite lievi nell’incidente avvenuto sulla Sr298 che va da Gubbio a Scheggia.