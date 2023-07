Incidente allo svincolo Cinque feriti sulla E45

CITTA’ DI CASTELLO _ Tre auto e cinque persone sono rimaste coinvolte nella mattina di ieri, in un incidente stradale lungo la Statale in località Santa Lucia all’altezza dello svincolo di ingresso nella E45 di Città di Castello sud. Secondo una prima ricostruzione sembra che due vetture si sarebbero urtate frontalmente, mentre una terza che stava sopraggiungendo è finita al lato della strada. Le cinque persone coinvolte, affidate alle cure del 118, hanno riportato traumi non gravi e sono state trasportate all’ospedale per le cure del caso. Sul posto vigili del fuoco e agenti di polizia per la ricostruzione della dinamica dello scontro.