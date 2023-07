Incidente agricolo: muore nel suo terreno mentre lavora con la motozzappa

Amelia, 20 luglio 2023 – Tragedia nella provincia di Terni dove questa mattina un uomo è deceduto in seguito a un incidente agricolo. E’ accaduto a Lugnano in Teverina dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Amelia e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima, classe 1947 nata a Lugnano in Teverina, ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto mentre era intento a svolgere dei lavori agricoli, con l'utilizzo della motozappa, sul proprio appezzamento di terreno. Sul posto anche i carabinieri, in attesa dell'autorizzazione da parte del magistrato di turno della rimozione del corpo.