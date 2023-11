Incidente in A1, tratto chiuso tra Fabro e Orvieto

Orvieto (Terni), 21 novembre 2023 – Un incidente in A1 poco prima delle 22 nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, in direzione Roma. Coinvolto un mezzo pesante. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Roma. Agli utenti in viaggio verso Roma si consiglia di uscire alla stazione di Fabro e di rientrare alla stazione di Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Il tratto interessato resterà chiuso durante la notte fino al termine delle operazioni di ripristino dell'incidente.