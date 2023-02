Maxi incidente in A1: tre auto coinvolte e cinque feriti

La scena dell'incidente

Orvieto (Terni), 7 febbraio 2023 – Paura sull’autostrada A1 nei pressi di Orvieto. Cinque persone sono rimaste ferite in un maxi incidente che ha coinvolto tre auto. Lo scontro è avvenuto in direzione sud.

Dei cinque feriti, due sono stati estratti dai vigili del fuoco di Orvieto, intervenuti dopo le telefonate degli automobilisti che si sono trovati di fronte l’incidente.

Sono quattro le ambulanze del 118 intervenute e che hanno portato i feriti negli ospedali della zona. Per i rilievi e per capire cosa è accaduto e la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polstrada. Diverse ripercussioni per il traffico, visto che la corsia sud è rimasta chiusa per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi.