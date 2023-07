Incidente a Perugia: ubriaco al volante, maxi-multa da 1.098 euro

Ubriaco, si mette al volante e provoca un incidente. Per questo, un 28enne è stato multato con una maxi sanzione da 1.098 euro. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, intervenuta sulla Flaminia, a Nocera Umbra, il ragazzo avrebbe perso il controllo della vettura, presumibilmente a causa dell’abuso di alcol, scontrandosi contro un altro veicolo. Entrambi i conducenti se la sono cavata con qualche graffio. Il 28enne, oltre alla multa, si è visto sequestrare la patente e sottoporre l’auto a fermo amministrativo. Gli agenti della stradale erano impegnati in controlli della viabilità che interessavano l’intera provincia. Nell’ultima settimana sono stati monitorati 231 veicoli e 258 persone. Nell’ambito dell’attività sono state riscontrate 140 infrazioni al Codice della strada, tra cui 9 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e per mancanza della copertura assicurativa. Gli agenti hanno effettuato anche un controllo sulla velocità, sanzionando 46 conducenti. Per i mezzi pesanti (trasporto di merci o di persone) sono state, 64 le infrazioni sanzionate. In tutto, sono stati decurtati di 224 punti patente e sequestrati 2 veicoli.