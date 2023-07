Scontro tra auto e camion sulla statale per il mare: coinvolti 4 giovani umbri, grave 19enne di Norcia

Monteprandone (Ascoli Piceno) – 5 luglio 2023 – I quattro occupanti della Renault Clio (tre ragazze e un ragazzo), rimasti coinvolti nel grave incidente stradale martedì pomeriggio sull’Ascoli Mare, in comune di Monteprandone (AP), sono tutti umbri.

Le tre ragazze sono: C. B. di 20 anni residente a Norcia, conducente dell’utilitaria, giudicata guaribile in 7 giorni; I. T. di 20 anni residente a Cascia, ne avrà per 6 giorni; G.F. di 19 anni di Norcia, che viaggiava sul sedile posteriore, rimasta incastrata fra le lamiere dopo il violento tamponamento subito dal camion, si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Ancona e poi A. C. ragazzo di 20 anni residente a Norcia, guarirà in 15 giorni.

I giovani si erano fermati su una piazzola di sosta a qualche centinaia di metri ad ovest del raccordo con il casello dell’A 14. Nel momento di ripartire la conducente non si sarebbe accorta del sopraggiungere del camion, condotto da F. V. 65 anni di Rimini, che ha tamponato l’auto scaraventandola contro il guard rail.

Le condizioni della più giovane sono apparse subito gravi. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 di Ascoli e San Benedetto, è arrivato l’elisoccorso di Ancona che ha fatto scendere il rianimatore con il verricello. La ragazza, estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata ad Ancona.

Marcello Iezzi