Inchiesta Sogepu a Citta' di Castello: Finanza di nuovo a Cerbara

In questi giorni la Guardia di Finanza è tornata nuovamente nella sede di Cerbara per acquisire altri documenti nell’ambito dell’inchiesta che da mesi viene portata avanti dalla Procura di Perugia. Gli uomini delle Fiamme Gialle avrebbero acquisito ulteriore documentazione per approfondire gli accertamenti. Al centro delle indagini ci sono contratti di consulenza e le fatture tra Sogepu ed Ecocave nella fase di ‘unione’ delle due società per la gara d’ambito della gestione rifiuti (Sogeco). Indagati per corruzione e abuso di ufficio Cristian Goracci (nella foto), ex amministratore unico Sogepu e quello di Ece Antonio Granieri. Le consulenze nell’occhio dell’indagine vanno in particolare dal 2018 al 2021. Mentre la Procura indaga e la Guardia di Finanza acquisisce ulteriori documenti, l’ex amministratore Goracci sarebbe stato nominato da Sogeco come direttore per l’interlocuzione del futuro Piano dei rifiuti con Auri e con la Regione, oltre che per la gestione del personale in carico alla medesima società. Di questo chiede conto il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) in un’interrogazione al sindaco: "La nomina è stata concertata con il Comune o col nuovo CdA di Sogepu?".