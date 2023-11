Inceneritori: accuse a FdI: "Qui dice sì, a Roma no..."

"Fratelli d’Italia non ricorda cosa ha detto fino al giorno prima e si riscopre un partito ecologista e contrario ai termovalorizzatori. Sembra assurdo, eppure è quanto emerge dalle farsesche dichiarazioni di alcuni esponenti parlamentari del partito risvegliati dalla pubblicazione della gara per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, in cui criticano aspramente questa decisione e si schierano dalla parte dei cittadini contrari". Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli che aggiunge: "E’ molto strano perché ricordavamo FdI come un partito che ovunque si sta spendendo per la realizzazione di questa tipologia di impianti sia a livello nazionale che regionale. In Umbria, solo martedì scorso fa è stato approvato il nuovo Piano di Rifiuti della giunta Tesei di centrodestra che prevede proprio la realizzazione di un termovalorizzatore, ovviamente con il voto favorevole di tutto il centrodestra, Fratelli d’Italia compresa. Ci sono forse territori che più di altri si meritano gli inceneritori? – chiede Pavanelli – Oppure è sufficiente che tali impianti non siano realizzati nell’area elettorale dei parlamentari di centrodestra? Siamo gli unici semopre contrari, tutto il resto è solita becera propaganda".