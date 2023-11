Inceneritore, le proteste. I Comitati vanno in piazza

"Nonostante le direttive europee non prevedano incentivi (perché l’incenerimento dei rifiuti dannoso per la salute e per l’ ambiente), che il Pnrr per lo stesso motivo non lo finanzia, che l’investimento sia sproporzionato per il Pil umbro e per le quantità di rifiuti urbani da destinare all’incenerimento, nonostante anche gli inceneritori cosiddetti di ultima generazione presentino seri pericoli ambientali e sanitari per i cittadini (non più monitorati con il registro tumori, fermo al 2018), nonostante tutto ciò, questa giunta regionale vuole procedere velocemente, prima della scadenza del proprio mandato, con l’iter autorizzativo per realizzare il termovalorizzatore". Scendono in campo i Comitati Osservatorio Borgo Giglione, Tutela ambientale della Conca Eugubina, No Css nelle cementerie di Gubbio, Coordinamento regionale umbria Rifiuti Zer, Referenti per l’Umbria di Zero Waste Italy e Partito Animalista Italiano. Lo fanno annunciano che la prossima settimana saranno in piazza Italia (14 novembre) alle 10 , per una conferenza stampa e un presidio. "Da 14 anni – dicono i Comitati –, quando fu adottato il primo piano di gestione dei rifiuti che prevedeva la costruzione di un inceneritore, siamo nella stessa situazione: i piani sono stati aggiornati, ma l’inceneritore è rimasto. L’amministrazione ogni tanto ripropone la soluzione, finora sempre sventata anche grazie alla mobilitazione di comitati e associazioni, magari solo a scopo elettorala. E allora non ci resta che ricominciare la battaglia di informazione (tecnica, scientifica, sanitaria, ed economica) a supporto delle ragioni fondate sulla economia circolare della riparazione, del riuso e del riciclo, che – concludono – porterebbe nuova economia, posti di lavoro, innovazione".