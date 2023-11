Inceneritore: "La guardia resterà alta"

TODI – La ‘battaglia’ sulla ventilata ipotesi di realizzazione di un inceneritore a Todi non finisce nelle aule istituzionali – dove proprio mercoledì si è tenuta una seduta del Consiglio comunale fiume, su richiesta dell’opposizione – ma continua anche fuori.

Le stesse forze politiche, ieri sera, hanno tenuto un’assemblea pubblica a Pian di Porto, per manifestare la loro contrarietà e, insieme al comitato "Todi Aria pulita" invitano a non abbassare la guardia. Sui banchi del massimo consesso cittadino il dibattito si è protratto per oltre cinque ore: per Pd, Todi Civica, Per Todi, Sinistra per Todi e Civici X, il sindaco e la sua maggioranza non hanno preclusioni alla localizzazione dell’inceneritore a Todi: "Il dibattito – dicono – è stato volutamente sterzato sulla valutazione del Piano di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Umbria, un atto che a parere nostro è alla base della inopportuna scelta di realizzare un impianto che brucerà 160mila tonnellate di immondizia l’anno". "Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire – replica il coordinamento di Fratelli d’Italia – la scelta di un termovalorizzatore verrà portata avanti da altri sulla base di criteri che fanno del comune di Todi uno di quelli non idonei ad ospitare l’impianto. Sostanzialmente abbiamo parlato di un presunto impianto di termovalorizzazione che non sarebbe ancora stato progettato e che non si sa ancora dove verrà realizzato. Questo, secondo le forze di opposizione, sarebbe indizio certo che l’impianto verrà realizzato a Todi, anche se tecnicamente non c’è alcuna possibilità".

S.F.