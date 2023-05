Incendio in un condominio, palazzo evacuato

Narni, 25 maggio 2023 – Un incendio è scoppiato a Narni nella frazione di Santa Lucia, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di quattro piani.

Sul posto, in via Sant’Urbano, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Terni; sono stati evacuati, a titolo precauzionale, tutti gli occupanti dello stabile, circa 20 persone, di cui una è stata presa in cura dai sanitari sul posto per aver inalato del fumo mentre per un'altra persona è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.